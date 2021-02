Doses da vacina da Covid para 15 mil bombeiros

Cerca de 15 mil bombeiros vão receber na próxima semana a primeira dose da vacina contra a Covid-19.A informação foi adiantada ontem pelo ministro da Administração, Eduardo Cabrita, que entende que o trabalho desenvolvido pelas corporações se enquadra nos critérios elegíveis para a próxima fase da vacinação destinada a “funções essenciais do Estado”. “Sem bombeiros as pessoas não chegariam aos hospitais. Esta missão heroica dos soldados da paz deve ser destacada”, justificou o governante.O governante visitou Castelo Branco onde presidiu à assinatura de um protocolo entre as secretarias de Estado da Ação Social e do Desporto e Juventude e a Proteção Civil.O acordo visa incluir, a partir da próxima semana, mais cinco pousadas de juventude à rede de apoio de retaguarda para acolher, sobretudo, doentes com Covid-19 que não necessitem de internamento, mas que por questões sociais ou de saúde pública não possam regressar às suas casas ou aos lares para confinamento. Esta rede conta com mais de 2300 camas, 212 das quais ocupadas. Cabrita admitiu que “poderá ser ponderada a alteração de horários ou aumentar o número de pontos de passagem” na fronteira com Espanha.