Dossier sobre Tancos ainda não foi entregue no Parlamento

Ministro da Defesa tinha-se comprometido a entregar documento até ao final de fevereiro.

09:19

O ministro da Defesa, Azeredo Lopes, comprometeu-se a entregar um dossier detalhado sobre o que aconteceu em Tancos na Comissão Parlamentar de Defesa até ao final de fevereiro mas, uma semana depois de terminado o prazo, ainda não o fez.



Este "dossier documental" ainda se encontra "em preparação", assegura um assessor do ministro, citado pela edição desta quarta-feira do jornal Público, que não revela quando serão entregues os documentos.



A elaboração do dossier em causa serviria para "esclarecer a opinião pública" sobre o que aconteceu neste processo.



Recorde-se que, a 29 de junho do ano passado, foi divulgado que tinha sido roubada uma grande quantidade de material militar dos Paióis Nacionais de Tancos, material esse que só seria recuperado a 18 de outubro na Chamusca, após uma denúncia anónima.



Alguns dos itens roubados não chegaram a aparecer mas, em compensação, a Polícia Judiciária Militar encontrou, no meio do que foi recuperado, uma caixa de material que não constava da lista de material roubado em Tancos.