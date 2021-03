Aos 72 anos, tem seis filhos e sete netos, e é um dos médicos com melhor reputação em Portugal sobretudo no que toca à prevenção e à melhoria global do estilo de vida. Dedicado à medicina funcional e anti-aging, Manuel Pinto Coelho sempre falou à frente do seu tempo, e por isso é que há precisamente um ano, um vídeo seu a falar sobre a importância da nutrição se tornou viral.