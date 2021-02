Doze bombeiros e um mecânico infetados com Covid-19 em Vila Real Santo António

Doze bombeiros e um mecânico da corporação de Vila Real de Santo António estão infetados com o novo coronavírus. Na sequência do surto, 38 operacionais deste corpo de bombeiros estão em isolamento profilático por terem contactado com colegas que testaram positivo.





CM apurou, o primeiro caso foi detetado no dia 31 de janeiro, quando um bombeiro começou a manifestar sintomas e testou positivo. O comandante da corporação, Nuno Pereira, explicou ao CM que foi “acionada a segunda fase do plano de contingência e tomadas todas as medidas para testar os outros operacionais”. Os resultados confirmaram que 13 elementos estão infetados. Para garantir o socorro, o Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve reforçou os meios com operacionais de outras corporações. O quartel foi ontem alvo de uma operação de descontaminação e vai ficar encerrado durante dez dias.



Segundo oapurou, o primeiro caso foi detetado no dia 31 de janeiro, quando um bombeiro começou a manifestar sintomas e testou positivo. O comandante da corporação, Nuno Pereira, explicou aoque foi “acionada a segunda fase do plano de contingência e tomadas todas as medidas para testar os outros operacionais”. Os resultados confirmaram que 13 elementos estão infetados. Para garantir o socorro, o Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve reforçou os meios com operacionais de outras corporações. O quartel foi ontem alvo de uma operação de descontaminação e vai ficar encerrado durante dez dias.