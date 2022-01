Doze chefes de equipa das urgências do hospital de Beja apresentam demissão

Doze chefes de equipa das urgências do hospital de Beja apresentaram esta terça-feira demissão dos cargos alegando não terem condições para tratar dos doentes com qualidade e segurança, sobretudo devido à falta de médicos e sobrecarga de trabalho.

No pedido de demissão, a que a agência Lusa teve acesso, os 12 chefes de equipa de Medicina Interna consideram que "as condições atuais não permitem assegurar cuidados aos doentes com a qualidade e segurança devidas" no Serviço de Urgência (SU) do hospital de Beja, gerido pela Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA).

Por isso, os especialistas apresentaram a demissão dos cargos "até que seja feita uma reavaliação da situação" do SU, "com resolução da carência de recursos humanos médicos e reapreciação das competências dos chefes de equipa".