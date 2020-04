Doze idosos infetados com coronavírus retirados de lar em Vila Verde

Doze idosos foram retirados do Lar do Trabalhador em Vila Verde devido ao coronavírus. As instalações vão ser higienizadas.Dos 12 utentes, apenas dois conseguiram caminhar pelo próprio pé. Alguns dos funcionários da instituição também testaram positivo para a Covid-19.Os utentes foram transferidos para as instalações da Centro Comunitário da Cruz Vermelha Portuguesa em Prado, Valongo.Operações coordenadas com junta de freguesia de prado e contamaram com oito ambulâncias, entre elas as corporações de bombeiros de Vila Verde, Riba de Aves, Fimalacences, Fafe, VizelaOs operacionais dos bombeiros estavam equipados com fatos especiais para prevenir a propagação do vírus.No local esteve também a GNR de Prado a controlar as operações.O lar regista já duas mortes por coronavírus, nomeadamente um homem de 90 anos e uma mulher de 82.