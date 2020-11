Doze infetados com legionella internados em Matosinhos. Surto já fez um morto

Um surto de legionella em Vila do Conde levou ao internamento de 17 pessoas no Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim/Vila do Conde. Duas destas pessoas já tiveram alta e outras duas foram transferidas para os cuidados intensivos do hospital Pedro Hispano em Matosinhos.Na sequência do surto há a lamentar a morte de um homem de 85 anos.

Todos os doentes internados têm idades entre os 80 e 90 anos.

Em comunicado, o Município da Póvoa de Varzim limitou-se a referir que o surto não teve origem na localidade e que "continuará a acompanhar de perto a evolução desta situação junto da Direção Geral da Saúde, de modo a apurar mais detalhes sobre o ocorrido".

A doença do legionário, provocada pela bactéria 'Legionella pneumophila', contrai-se por inalação de gotículas de vapor de água contaminada (aerossóis) de dimensões tão pequenas que transportam a bactéria para os pulmões, depositando-a nos alvéolos pulmonares.