Doze mortos e mais de 100 infetados em surto de coronavírus em Centro Social de Alcanena

Um surto de Covid-19 no Centro de bem estar social em Minde, Alcanena, provocou já 12 mortes e mais de 100 infetados, entre eles 47 funcionários.O primeiro infetado foi descoberto no início do mês de novembro quando uma das utentes foi transportada para o Hospital do Médio Tejo, onte acabou por testar positivo à Covid-19. A origem do surto estará numa funcionária que terá levado o vírus para o interior da instituição que tem, no total, 123 utentes.Os utentes e funcionários vão ser novamente testados na quarta-feira.