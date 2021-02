Dragagem do porto da Póvoa de Varzim adjudicada por 42 500 euros

A dragagem de quatro mil metros cúbicos de sedimentos do porto de peca da Póvoa de Varzim foi adjudicada pela Docapesca por 42 500 euros. O objetivo é a "reposição da cota de serviço", de forma a "restabelecer as devidas condições de navegabilidade e estacionamento de embarcações no local".

A intervenção vai incidir na zona envolvente aos cais de estacionamento de embarcações da pequena pesca, numa área retangular com cerca de oito mil metros quadrados. "Todos os materiais dragados serão transportados e imersos no mar a cerca de três milhas náuticas a sul da barra do porto", indica a Docapesca em comunicado.