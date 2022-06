Depois de muitas embarcações terem encalhado à entrada da Barra de Lagos, devido ao assoreamento da mesma, a Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM) está a proceder a trabalhos da dragagem de emergência naquele local. O objetivo é “resolver os atuais condicionalismos de navegação na entrada e saída do Porto de Lagos”.





Com esta dragagem, “serão retirados cerca de 22 000 metros cúbicos de sedimentos, na zona de entrada da barra e no início do canal de navegação, de forma a repor os calados de serviço adequados e as condições de segurança marítima”, explica aquela entidade.