Dragagens no porto de Setúbal podem ser ilegais

O Tribunal Central Administrativo considera que há "forte probabilidade de existir ilegalidade" na obra de dragagens no porto de Setúbal e pediu que o Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada revisse a providência cautelar contra aquela empreitada, interposta há alguns meses pelo Clube da Arrábida.A decisão do TCA baseia-se no facto de a obra (ainda não começou) ter sido concedida pela Administração dos portos de Setúbal e Sesimbra à empresa Mota-Engil sem que tivesse existido uma audiência prévia de outros candidatos.Esta é a primeira vez que uma providência cautelar contra a obra de ampliação do porto de Setúbal tem luz verde da Justiça, podendo levar ao cancelamento da obra.Aguarda-se agora a nova decisão do TAF de Almada.