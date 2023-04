“Um drone pôs em perigo a segurança da navegação aérea”, informou fonte da Navegação Aérea de Portugal (NAV), acrescentando que o drone se encontrava “numa zona de aproximação, a partir de Sul, à pista, constituindo um obstáculo, após a informação de três pilotos ao controlador aéreo”.



As aterragens no Aeroporto Humberto Delgado (Lisboa) estiveram esta terça-feira suspensas entre as 10h30 e as 11h27 devido ao avistamento de um drone nas zonas de Alcântara e Campolide. Dez voos foram desviados para os aeroportos de Faro e do Porto.“Um drone pôs em perigo a segurança da navegação aérea”, informou fonte da Navegação Aérea de Portugal (NAV), acrescentando que o drone se encontrava “numa zona de aproximação, a partir de Sul, à pista, constituindo um obstáculo, após a informação de três pilotos ao controlador aéreo”.

A PSP de Lisboa recebeu o alerta e mobilizou meios para os locais, mas não foi possível identificar ninguém. O incidente afetou só as chegadas, pelo que as descolagens continuaram a funcionar. A força do vento impediu realizar, como alternativa, aterragens de Norte para Sul.