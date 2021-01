O relógio batia as 0h00 de 2021 quando Duarte decidiu nascer no Hospital Padre Américo, em Penafiel. O menino nasceu com 3,740 gramas e 49 centímetros.Os pais do menino são de Rans, no concelho de Penafiel. No Hospital de S. João, no Porto, o primeiro bebé do ano foi uma menina. Nasceu às 0h55 e pesa 3,340 gramas.No Hospital Pedro Hispano, Matosinhos, o primeiro choro ouviu-se às 02h21. Foi um menino que nasceu de parto natural e pesa 3,675 gramas.