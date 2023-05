Duas estudantes confinadas na Faculdade de Psicologia declaram greve de fome em protesto pelo clima

Jade e Teresa, duas estudantes pertencentes ao movimento "Fim do Fóssil: Ocupa!", estão confinadas na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa (FPUL) como forma de protesto pelo clima. As jovens estão há mais de 24 horas sem comer e declararam greve de fome."O nosso direito à educação está diretamente ameaçado pela violação sistemática do direito à vida, por parte de uma normalidade que age com apatia perante o colapso climático. Sacrificamos a nossa educação hoje, para garantir a das crianças e jovens de amanhã", sublinha Teresa em comunicado.As jovens exigem à reitoria da Universidade de Lisboa um trabalho voltado para o fim dos combustíveis fósseis e uma maior consciencialização sobre a temática.Jade e Teresa estão confinadas em frente à faculdade com um garrafão de água, agasalhos e colchões para dormir. Durante a tarde de terça-feira realizaram várias atividades de apoio como palestras sobre a ciência climática, gás fóssil, empregos para o clima e mobilidade justa. As ações contaram com dezenas de colegas estudantes, ativistas, professores e cientistas.A FPUL está ocupada desde dia 26 de abril pelo "fim ao fóssil até 2030" e pela "eletricidade 100% renovável e acessível até 2025".Está marcada para este sábado, 13 de maio, uma ação de resistência civil junto ao terminal de gás de Sines. Os estudantes que fazem parte do movimento apelam à participação de 1500 pessoas."Tanto as estudantes como nós, os seus apoiantes, sublinhamos que não temos qualquer desejo de continuar com o protesto. Mas a realidade climática assim o exige, no sentido de salvaguardar o direito à vida e educação das estudantes, agora e no futuro", pode ler-se.