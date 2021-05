Duas freguesias de Odemira avançam no desconfinamento mas a ritmos diferentes

A freguesia de São Teotónio vai avançar "um passo" no desconfinamento, enquanto a freguesia de Longueira-Almograve, ambas no concelho de Odemira (Beja), vai juntar-se ao patamar de desconfinamento da generalidade de Portugal continental, anunciou esta quinta-feira o Governo.

"A freguesia de São Teotónio mantém ainda níveis de incidência elevados [de covid-19], ainda que as autoridades de saúde digam que não existe neste momento transmissão comunitária. Ou seja, mesmo existindo um elevado número de casos eles estão identificados e confinados", afirmou a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, na conferência de imprensa realizada no final da reunião do Conselho de Ministros, em Lisboa.

Face a este cenário, Mariana Vieira da Silva explicou que o Governo decidiu que a freguesia de São Teotónio tem condições para "dar um passo no desconfinamento" e poderá reabrir lojas e esplanadas, embora ainda não possa "acompanhar o resto do país".

Assim, esta freguesia passará a ter as regras estabelecidas para a fase de desconfinamento que teve início em 05 de abril.

Relativamente à freguesia de Longueira-Almograve, a ministra adiantou que se junta ao patamar de desconfinamento em que se encontra a generalidade de Portugal continental.

A situação das restantes 11 freguesias do município de Odemira mantém-se inalterada e permanecem também no mesmo nível de desconfinamento da generalidade dos concelhos de Portugal continental.

As freguesias de São Teotónio e Longueira-Almograve estiveram até terça-feira sob cerca sanitária, devido à elevada incidência de covid-19, sobretudo entre os trabalhadores agrícolas, muitos deles imigrantes.

A cerca sanitária tinha sido decretada no dia 29 de abril e entrou em vigor no dia seguinte, tendo as duas freguesias regressado nessa altura ao primeiro nível de desconfinamento, em que não são permitidas esplanadas, comércio só ao postigo e cabeleireiros, manicures e similares após marcação prévia.

Na segunda fase de desconfinamento, iniciada em 05 de abril e aplicável agora à freguesia de São Teotónio, podem funcionar lojas até 200 m2 com porta para a rua, modalidades desportivas de baixo risco, ginásios sem aulas de grupo, feiras e mercados não alimentares (por decisão municipal), esplanadas, com a limitação máxima de quatro pessoas por mesa, até às 22:30 nos dias de semana e até às 13:00 aos fins de semana.

A generalidade de Portugal continental continua a seguir as regras do desconfinamento iniciadas em 01 de maio.

Esta fase, a quarta do desconfinamento, em que entrará agora a freguesia de Longueira-Almograve, pressupõe permissão de funcionamento de restaurantes e espetáculos até às 22:30, comércio em geral até às 21:00 nos dias de semana e até às 19:00 aos fins de semana e feriados.

Os restaurantes, cafés e pastelarias podem funcionar com a limitação condicionada a um máximo de seis pessoas por mesa no interior e dez pessoas por mesa nas esplanadas.

Podem ser praticadas todas as modalidades desportivas, bem como toda a atividade física ao ar livre. A lotação para casamentos e batizados está limitada a 50% do espaço.

A estas regras, o Governo acrescentou hoje "alguns acertos", nomeadamente a possibilidade de entrada em atividade dos itinerantes de diversão, dos parques infantis, que não os públicos, e dos parques aquáticos.