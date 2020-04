Hospital Eduardo Santos Silva

Duas idosas do Lar de Santa Isabel, em Vila Nova de Gaia, morreram esta sexta-feira infetadas com coronavírus.As utentes com mais de 80 anos morreram durante a manhã no. Osabe que as mulheres foram levadas para a unidade hospitalar depois de terem apresentado sinais de febre.Na unidade sénior em causa estão cerca de 120 idosos, que irão fazer o teste à Covid-19 na próxima quarta-feira. Também os funcionários vão realizar análises.