Duas idosas do Lar José Luiz d'Andrade em Santo Tirso morrem infetadas com coronavírus

Depois do Lar Dra. Leonor Beleza registar quatro mortes por Covid-19, um outro lar da Santa Casa da Misericórdia de Santo Tirso anunciou as primeiras duas perdas. Tratam-se de duas idosas que eram utentes do Lar José Luiz d'Andrade, que contava com seis casos positivos em utentes e outros 14 funcionários infetados.

A informação foi prestada pela Santa Casa da Misericórdia de Santo Tirso num comunicado:

"Iniciamos esta nota informativa dando conta do falecimento de duas utentes do Lar José Luíz d’Andrade. Duas perdas que sentimos e lamentamos. Às famílias endereçamos condolências, também por esta via".

Neste lar residem 67 utentes.

No mesmo comunicado a Santa Casa informou que o Lar Dra. Leonor Beleza foi ontem "sujeito a procedimento de desinfeção / descontaminação por uma empresa externa certificada. Foi um dia de esforço Hercúlio, só possível pela dedicação e esforço de todos os envolvidos", lê-se no mesmo comunicado.

Neste local com capacidade para 90 utentes há mais de 40 infetados, entre idosos e funcionários.