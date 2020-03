Duas idosas infetadas com coronavírus em lar de Coimbra

Duas idosas, utentes do lar da unidade residencial do centro paroquial 'Bem estar', em Almalaguês, Coimbra, estão infetadas com coronavírus. A residência sénior tem cerca de 33 residentes.sabe que uma das mulheres terá mais de 80 anos. Ambas as idosas estão sob observação no Hospital de Coimbra.A direção do espaço aguarda agora indicações das autoridades de saúde.Em atualização