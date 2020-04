Duas idosas morrem com coronavírus no lar Santa Isabel em Vila Nova de Gaia

Depois da morte de duas idosas com mais de 80 anos, no passado dia 3 de abril, o lar Santa Isabel em Vila Nova de Gaia, registou mais duas vítimas mortais. Trata-se de duas utentes entre os 80 e os 90 anos de idade, que faleceram no final da semana passada no Hospital Santos Silva.



Cresce assim para quatro o número de vítimas mortais naquela instituição que regista 16 infetados (13 utentes e três funcionários) com Covid-19.

Segundo o responsável do lar foram testados 22 funcionários na passada quarta-feira, sendo que três deles acusaram positivo. Quanto aos utentes a instituição tem sete casos que estão a ser tratados no lar e outros seis internados no Hospital.

Ao todo aquela instituição acolhe 120 idosos.