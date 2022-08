Dois doentes, um na faixa etária dos 40-49 anos e outro na faixa dos 80-89, morreram no ano passado após terem sido submetidos a uma transfusão de sangue ou derivados. Um dos óbitos deveu-se a um erro. O outro aconteceu após um erro,mas não foi encontrada imputabilidade à falha.







Os dados constam do ‘Relatório de Atividade Transfusional e Sistema Português de Hemovigilância 2021’, do Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST).