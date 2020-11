Duas mortes e mais de 50 infetados com Covid-19 em lar de Alverca, Vila Franca de Xira

Duas idosas do lar Casa de São Pedro, em Alverca, Vila Franca de Xira, Lisboa, morreram, depois de terem sido diagnosticados 56 casos de covid-19 na instituição, entre os quais 44 utentes e 12 funcionários, informou esta quinta-feira a responsável.

De acordo com Luciana Nelas, a primeira morte foi de uma idosa com 92 anos, que tinha sido o primeiro diagnóstico positivo na instituição, tendo sido revelado já na quarta-feira à noite o falecimento de outra idosa, com 93 anos, ambas em unidade hospitalar.

Luciana Nelas contou que a idosa teria sido infetada durante uma ida ao hospital, tendo-se mantido assintomática, até "ter revelado alguma febre", tendo regressado ao hospital, onde foi detetado o vírus.