Duas praias em Viana do Castelo interditas a banhos por falta de qualidade da água

As praias fluvial da Argaçosa e do Lumiar, em Carreço, em Viana do Castelo, estão interditas a banhos desde quarta-feira, por falta de qualidade da água, disse esta quinta-feira o capitão do porto local.

Contactado pela agência Lusa, o capitão Silva Lampreia referiu que a praia fluvial de Argaçosa, zona balenar vigiada, e a praia do Lumiar (marítima, não vigiada) encontram-se desaconselhadas a banhos, desde as 10:00 de quarta-feira.

A decisão, articulada com o delegado de saúde, a Câmara de Viana do Castelo e a capitania, foi tomada na sequência das análises realizadas regularmente às águas fluviais e marítimas do concelho terem revelado um "parâmetro fora do quadro de qualidade", relacionado com a presença da bactéria 'Escherichia coli'.

Segundo o capitão Silva Lampreia, "ambas as praias não possuem bandeira azul".

O responsável adiantou que, no caso da praia da fluvial da Argaçosa, por ser vigiada, foi hasteada a bandeira vermelha.

Já na praia do Lumiar, em Carreço, foram colocadas placas a desaconselhar banhos no mar.

O capitão Silva Lampreia acrescentou que, "de acordo com informação da Câmara de Viana do Castelo, hoje seriam colhidas novas amostras de água nas referidas praias".

"Estamos a aguardar os resultados das novas análises para retomar o normal funcionamento das zonas balneares", referiu.

Contactada pela Lusa, a vereadora do Ambiente da Câmara de Viana do Castelo, Fabíola Oliveira, esclareceu já terem sido feitas novas análises às águas das duas zonas balneares, "mas como são demoradas, só na sexta-feira, ou mesmo na segunda-feira, serão conhecidos os resultados".