Duas realidades: um país confinado a duas velocidades

Mais uma corrida às compras é esperada esta manhã, perante o encerramento do comércio às 13h00, nos concelhos com restrições mais severas para conter contágios de Covid-19.Com o aproximar do Natal há um número crescente de pessoas que aproveitam o tempo livre no fim de semana para a compra das prendas. Este sábado, já foi bem visível um maior número de clientes nos espaços comerciais, tendência que este domingo se deve repetir.

Embora não haja limitação de circulação entre concelhos, tal como no próximo fim de semana, para quem mora nos 113 municípios com restrições mais severas as deslocações aos concelhos vizinhos só podem ser feitas até às 13h00.



Nos restantes concelhos não há recolher obrigatório e o comércio fecha às 22h00, nas zonas de restrições moderadas, ou 23h00 (restrições leves).