O risco de um verão seco, com dificuldade no abastecimento das populações perante valores medíocres de armazenamento nas albufeiras parece estar ultrapassado, devido a um início do mês extremamente chuvoso. Os mais recentes dados da Agência Portuguesa do Ambiente revelam um volume de armazenamento médio nas barragens na ordem dos 80%, superior à média dos últimos vinte anos.