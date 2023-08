Duas superluas e chuva de estrelas em agosto

Agosto começa com uma superlua cheia e vai terminar com uma superlua azul. Pelo meio, ainda haverá direito a uma microlua nova e a chuva de estrelas.Por fases: esta terça-feira , às 19h31 (hora de Portugal continental), há uma superlua cheia, graças ao maior brilho (mais 30% do que o habitual) e proximidade do satélite natural com a Terra - a Lua estará no perigeu, a uma distância de cerca de 357 mil quilómetros. A melhor altura para a observar é ao nascer da lua.Na noite de 12 para 13, haverá uma chuva de meteoros das Perseidas - podem chegar a ser visíveis 100 meteoros por hora, em céus escuros. Na manhã do dia 16, haverá uma microlua nova - acontece quando a Lua está no apogeu, o ponto mais distante da Terra, a mais de 406 mil quilómetros. Não será visível, pois a lua nova acontece quando a face visível da Lua não recebe luz do Sol.Na última noite do mês (de 30 para 31), haverá uma superlua azul - assim chamada por ser a segunda lua cheia num mês. A última superlua azul aconteceu em dezembro de 2009 e a próxima deverá ser daqui a nove anos.