Duas toneladas de ração para animais angariadas pelo IRA distribuídas em Faro

Duas toneladas de ração para animais, angariadas pelo IRA - Núcleo de Intervenção e Resgate Animal, estão a ser distribuídas pela Câmara Municipal de Faro a famílias carenciadas e a cuidadores de colónias de animais do concelho algarvio. A entrega das rações está a ser efetuada nos Bombeiros Sapadores de Faro. "É uma grande ajuda porque, para além do meu cão e dos quatro gatos, estou a cuidar ainda de uma colónia de gatos de rua na zona da Penha", referiu ao Correio da Manhã Fernanda Matias, junto ao seu cão Freddy e à gata Ju.



A autarquia "agradece a manifestação de disponibilidade do IRA para angariação e cedência da ração, num momento de pandemia, tão difícil para a comunidade, em particular para quem está em situação de carência, o que também se reflete nos animais". O município está a realizar e a apoiar "várias campanhas de sensibilização contra o abandono, maus tratos e cuidados com animais".

