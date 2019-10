Dulce Neto toma posse como presidente do Supremo Tribunal Administrativo e reclama medidas excecionais

Dulce Neto, a primeira mulher a presidir a um tribunal superior, tomou esta quarta-feira posse como presidente do Supremo Tribunal Administrativo. A juíza conselheira reclama "medidas excecionais", como a assessoria aos juízes, medida prevista há uma década, mas que não saiu do papel."Na falta de fórmulas mágicas e varinhas de condão, a resolução tão rápida quanto possível e desejável do volume de pendências acumuladas durante anos excede a capacidade dos meios instalados e só poderá ser alcançada mediante medidas excecionais", referiu.Dulce Neto, 58 anos, sublinhou que, no ano passado, "13 150 processos encontravam-se pendentes há mais de seis anos sem decisão em 1ª instância". E, perante um quadro de carência de meios, lamenta "a impossibilidade de criação de uma bolsa de juízes para fazer face a ausências". Dulce Neto referiu que os juízes "têm arcado com o peso da vergonha da ineficiência destes tribunais, da vergonha da morosidade das suas decisões, arcando com uma culpa que não é sua".É "uma pura ficção legal" a "garantia constitucional dos cidadãos a uma tutela jurisdicional" enquanto não for possível "levar a cabo em tempo útil o controle judicial da atuação da Administração Pública". Alertou ainda para o "estado de prolongado estrangulamento" dos tribunais administrativos.