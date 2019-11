Duplica investimento em ciência até 2030

O Governo e as instituições de Ensino Superior publicas chegaram a acordo para renovar o contrato para a legislatura, que prevê um reforço de 125 milhões de euros até 2023. O documento, que deverá ser assinado no dia 29, estabelece também o objetivo de duplicar o investimento público em ciência até 2030.Segundo o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP), o Governo compromete-se a tomar medidas para "alcançar um investimento global em Investigação & Desenvolvimento de 3% do PIB até 2030, com um terço da despesa a cargo do Estado e dois terços de despesa privada".Uma meta que implica "aumentar 3,5 vezes o investimento privado em I&D, incluindo um aumento significativo de novos empregos qualificados no setor privado até 2030", revela o CRUP.O contrato para a legislatura prevê uma dotação de 1160 milhões de euros para universidades e politécnicos em 2020, num aumento de 5% face a este ano, e que inclui já uma compensação pela descida da propina máxima dos 1067 para os 871 euros.A partir de 2021, o aumento da dotação será de 2% ao ano, perfazendo o acréscimo de 125 milhões de euros até 2023. "Não estão previstas cativações no perímetro orçamental das universidades", refere o CRUP, cujo presidente Fontainhas Fernandes destacou "o clima de confiança" que o acordo gera.