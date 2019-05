Duzentos ambientalistas juntaram-se contra Almaraz

Foram cerca de 200 os ambientalistas portugueses e espanhóis que formaram este sábado um cordão humano junto à barragem de Cedilho, em Nisa, na fronteira com Espanha, pelo encerramento da central nuclear de Almaraz.Os ativistas dos dois países vizinhos pretendem que a licença de exploração da central não seja renovada."Esta central tem licença para operar até junho de 2020, e aquilo que queremos é que ela encerre nessa data", referiu Nuno Sequeira, dirigente da Quercus.Já Mari Carmen, ativista espanhola, garante que "mais anos significam mais contaminação e 10 anos é matar ainda mais a natureza", explica, temendo que o Governo espanhol prolongue o prazo de exploração por mais 10 ou 20 anos.Devido a vários incidentes ocorridos nos últimos tempos, António Minhoto, dirigente do Movimento Ibérico Antinuclear, defende que "Portugal não está precavido para um acidente nuclear e isso seria uma catástrofe muito grave", uma vez que esta central se situa numa albufeira afluente do rio Tejo.Para os espanhóis, a central de Almaraz deverá ser a primeira de sete a encerrar.