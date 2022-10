Duzentos trabalhadores dos Transportes de Coimbra manifestam-se contra eventual internalização

Cerca de 200 trabalhadores dos Serviços Municipalizados dos Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) concentraram-se esta terça-feira na antiga Igreja do Convento São Francisco, naquela cidade, onde vai decorrer uma sessão da Assembleia Municipal, na qual será votada a internalização daquele serviço.

A concentração surge depois de um plenário de trabalhadores convocado paraesta terça-feira pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local (STAL), que teve como objetivo fazer "pressão" contra a proposta de internalização dos SMTUC, que é votada esta terça-feira na Assembleia Municipal, afirmou à Lusa a dirigente sindical Luísa Silva.

"Os trabalhadores votaram, em plenário, com a presença do presidente da Câmara, que eram contra essa internalização e, portanto, nós estamos do lado dos trabalhadores e somos contra essa internalização porque achamos que não é isso que vai resolver o problema dos SMTUC", frisou a dirigente do STAL.