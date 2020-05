“É bom voltar mas são poucos os clientes”: Comerciantes da feira de Espinho lamentam pouca clientela

Milhares de pessoas regressaram esta segunda-feira à feira de Espinho após mais de dois meses de suspensão das atividades devido à Covid-19. "É bom voltar e estou muito feliz, mas são poucos os clientes", disse uma comerciante.A feira voltou apenas com o setor agroalimentar e com várias restrições. O recinto funcionou totalmente vedado com grades e no interior apenas estiveram 350 pessoas em simultâneo - as entradas ficavam dependentes do número de saída. Foi ainda obrigatório usar máscara e foi fornecido gel desinfetante a todos os clientes.Para sensibilizar comerciantes e clientes, foi acionado um drone que emitia uma mensagem sonora para alertar para possíveis aglomerados junto às bancas e para que fosse mantida a distância de segurança.

Mais informação sobre coronavírus AQUI.

MAPA da situação em Portugal e no Mundo.

SAIBA como colocar e retirar máscara e luvas.

APRENDA a fazer a sua máscara em casa.

CUIDADOS a ter quando recebe uma encomenda em casa.

DÚVIDAS sobre coronavírus respondidas por um médico

Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24