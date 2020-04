"É difícil definir um caso como curado": Pneumologista sobre evolução da pandemia de coronavírus

Araridade dos testes e o tempo que é preciso esperar para confirmar o desaparecimento dos sintomas da Covid-19 justificam os baixos números de doentes curados, segundo o pneumologista José Reis Ferreira.- Compreendo este total, ainda muito exíguo, pela dificuldade em definir um caso de Covid-19 como curado. Segundo a Organização Mundial de Saúde e o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, é necessária a completa resolução da febre, sem recurso a medicação, além do desaparecimento dos sintomas respiratórios e dois resultados negativos dos testes para o vírus com mais de 24 horas de intervalo entre si. Sabendo que temos poucos testes para a fase do rastreio, ainda se aceita mais a raridade da confirmação da cura, no País.- Estes testes devem ser realizados ainda com o doente em isolamento (hospitalar ou domiciliário), por deslocação de um profissional de saúde, que efetua o teste no local e que conduz o material recolhido ao laboratório, aguardando-se pelos resultados, que podem ser libertados após um dia (em regra entre 24 e 72 horas). Caso a cura seja declarada sem acesso a estes testes temos de esperar até um mínimo de sete dias desde que os sintomas apareceram e pelo menos três dias desde o desaparecimento de queixas, sem recurso a medicamentos.- Devem continuar em isolamento, não devendo cuidar de outras pessoas e devendo receber à porta do local onde se encontrem tudo quanto precisem, para o seu sustento e cuidados pessoais.Muriel e Branca têm sete e cinco anos, respetivamente, e estão a passar a quarentena com os pais, na Aroeira, já lá vão três semanas. Lá em casa mora ainda o irmão mais novo, Xavier, de cinco meses, que até ver passa grande parte do dia a comer e a dormir."Com a Muriel e a Branca, definimos algumas regras logo no início: que tinha de haver um tempo para tudo, desde as atividades da escola até às brincadeiras no jardim, que felizmente tem ajudado a que se entretenham bastante e apanhem ar livre em segurança", conta Liliana Martins, a mãe, professora de ioga. Por isso, não admira que, na atual conjuntura, só os dias de chuva façam diferença."Quando não brincam lá fora, aí sim: nota-se que precisam de queimar mais energias. Mas de resto, cá em casa, já estamos habituados a gerir três filhos e as nossas profissões", conta. Profissões que agora são exercidas de uma forma totalmente nova. "Preparo as minhas aulas em casa e envio para as pessoas, que as recebem pela internet para executar em casa. Já o meu marido está a dar consultas de medicinas naturais e alternativas também a partir de casa e até tem sido muito procurado por quem quer defender-se melhor do vírus", revela.Os trabalhos manuais, como os animais de papel em origami, e também os animais de pelo e osso (a família tem vários gatos) ajudam a passar o resto do tempo. Só Xavier ainda não deu por nada: "Nunca foi à creche, portanto para ele está tudo perfeitamente normal! Quanto muito, nota que agora passamos todos muito mais tempo em casa..."Silves passou esta quarta-feira a dispor de um centro de colheita para deteção da Covid-19, para encaminhados do SNS, no pavilhão da feira de exposições Fissul.A Câmara de Gaia criou uma linha telefónica de apoio psicológico (800 210 115) para "auxiliar os munícipes na gestão das suas emoções e isolamento".Um centro de diagnóstico móvel vai entrar em funcionamento na segunda-feira em Famalicão, no Parque da Devesa, anunciou esta quarta-feira o município.