"É fundamental que no verão todos se sintam seguros para vir para Portugal": Costa realça a importância do turismo no país

O primeiro-ministro, António Costa, assumiu, em conferência de imprensa conjunta com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que dois pontos essências da Europa sobre a pandemia da Covid-19 é "assegurar formas para que a liberdade de circulação na União Europeia seja fluída e que nenhum país tenha necessidade de fechar fronteiras para prevenção da pandemia" e "é fundamental que no próximo verão todos se sintam seguros para vir para Portugal".António Costa avança que a atividade turística é importante para o país e que é necessário agir para que os portugueses se sintam seguros para acolher os que pretendam passar as férias, trabalhar ou viver em Portugal. O primeiro-ministro refere que para haver essa segurança há várias formas de atuar, como é o exemplo de um atestado de vacinação ou ainda um teste negativo à Covid-19.Na conferência, António Costa, deixa clara a importância do turismo para Portugal e para os restantes países da União Europeia e realça que a livre circulação entre países da União Europeia é uma mais valia.