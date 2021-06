"É muito estranho": Marcelo lamenta "decisão unilateral" de Espanha pedir testes Covid-19 na fronteira com Portugal

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse esta segunda-feira achar "muito estranho" que Espanha passe a exigir um teste negativo à covid-19 a quem viajar de Portugal por via terrestre sem ter informado o governo português.Marcelo Rebelo de Sousa, chegou esta noite à Madeira, onde ficará até quinta-feira, 10 de Junho, com um programa intenso, para comemorar o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

"É muito estranho", lamentou Marcelo, em relação à "decisão unilateral" de Espanha pedir testes Covid-19 na fronteira com Portugal.



"No passado houve sempre preocupação de ajustar entro os dois países as medidas adotadas".



"Tendo vindo de Espanha há dois dias é estranho, é muito estranho", comentou.

"Por isso é que, e bem, o governo entende que é estranho", afirmou.

Espanha passou a exigir, desde hoje, a quem viajar de Portugal por via terrestre um teste negativo à covid-19, certificado de vacinação ou de recuperação da doença, segundo o Consulado Geral de Espanha em Portugal.

Esta medida já se aplica a quem viajava de Portugal para Espanha pelas vias marítimas ou aéreas, sendo a partir de hoje obrigatório para quem cruzar a fronteira terrestre.