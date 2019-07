E o nome escolhido pelos portugueses para a tartaruga em reabilitação no Zoomarine é...

Quinas foi o nome escolhido para a tartaruga que se encontra em reabilitação no Zoomarine, em Guia, no Algarve. Cerca de 1000 pessoas votaram para decidir o nome do animal, sendo que esta designação obteve 36% dos votos.A tartaruga de couro com cerca de 300 quilos já começou a alimentar-se de medusas e está a evoluir bem como o previsto, após ter sido resgatada na Meia Praia, em Lagos.Pela terceira vez foram realizadas análises ao sangue do animal. O resultado foi positivo. Se tudo correr bem no máximo em agosto volta para casa.