É oficial: o frio está de volta e os termómetros vão quase atingir os 0º

Massa de ar polar vai baixar as temperaturas e trazer neve a algumas regiões.

A massa de ar polar fria que está a atingir o continente vai fazer baixar os termómetros com mínimas que vão quase tocar os 0º, havendo possibilidade de neve em algumas regiões. Este fim de semana vai registar-se vento forte, com rajadas que podem atingir até aos 90 quilómetros po hora no litoral e nas terras altas.



As temperaturas mínimas baixam até aos 1 graus na Guarda e as máximas vão até aos 20 graus em Faro, o distrito mais quente neste fim de semana.



Em Lisboa, capital portuguesa, a mínima é de 9 graus, ao passo que a máxima atinge os 16 graus.



No Porto, o temperatura máxima ronda os 16 graus e a mínima é de 7.