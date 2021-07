Estaria a mentir se dissesse que a ideia nunca me passou pela cabeça. Sobretudo durante o mês de janeiro quando estive pela segunda vez confinada com os meus dois filhos pequenos, num apartamento, sem varanda e pouco mais do que um corredor para eles esticarem as pernas.Recordo-me especialmente daquelas alturas em que eles começavam a trepar móveis para gastar energias ou em que encostavam um banco à janela para verem os carros a passar na rua – uma imagem deprimente.