E se pudesse entrar num simulador de capotamento? Brisa abre inscrições para campo de férias na Páscoa

A Brisa já abriu as inscrições para o próximo Brisa Student Drive Camp, que se vai realizar nas férias da Páscoa, em Lisboa, no âmbito da Capital Jovem da Segurança Rodoviária. No total, 50 estudantes podem participar de forma gratuita nas atividades, colocando mãos ao volante.



De acordo com um comunicado oficial da Brisa, esta é a sétima vez que a atividade se realiza, em parceria com a Fórum Estudante. O Brisa Student Drive Camp é "uma experiência de cinco dias, para quem gosta do mundo automóvel, mas não só".





Nesta experiência podem participar jovens do 9.º ano ao 1.º ano do Ensino Superior.

"O programa de atividades é vasto, desde experiências de condução, ao curso de socorrismo para ensinar aos jovens como agir em situação de risco, passando por um workshop com a Academia Brisa de Condução", dá conta o comunicado.



Durante os cinco dias, entre outras atividades, todos os participantes podem ter a primeira aula de condução, entrar num simulador de capotamento e ainda aprender o que se deve fazer nessas situações.