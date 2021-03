"É surreal a sensação de ter comigo o milagroso comprimido": Constança já recebeu remédio para a fibrose quística

Imaginei tantas vezes o que sentiria na chegada deste dia e a verdade é que por mais que tente, não consigo pôr por palavras aquilo que sinto.

Quero começar por agradecer do fundo do meu coração a todos os que tornaram isto possível.



A onda de solidariedade que se gerou desde o momento em que partilhei a minha situação de desespero. O carinho e apoio incondicional que recebi da vossa parte é imensurável.



Sem vocês, o Kaftrio não estaria aqui na minha mão, é um sonho tornado real. Uma sensação de missão cumprida.



É surreal a sensação de ter comigo o milagroso comprimido "life changing" e lembrar-me que há uma semana estava entre a vida e a morte.

Gratidão profunda é o que sinto.



Quero agradecer à minha equipa médica, aos enfermeiros e aos auxiliares que me acompanharam desde o primeiro dia fazendo um trabalho excelente.

Quero agradecer ao meu namorado, que me acompanhou nos momentos mais assustadores e difíceis da minha vida, por me ter dado forças quando eu já não as tinha. Sem nunca me deixar desistir, o meu problema tornou-se o dele também. Foi o meu pilar e moveu montanhas por mim. A maior e mais verdadeira prova de amor que poderia ter recebido.



À minha família e amigos incríveis que sempre estiveram do meu lado, que fizeram de tudo e não descansaram até que o Kaftrio chegasse às minhas mãos o mais rápido possível. É uma sorte saber que tenho os melhores do mundo comigo.



Quero também agradecer aos media, que receberam a minha família com tanto carinho, respeito e fizeram um trabalho incrível ao partilhar e fazer chegar a todo o país a minha história que não só me ajudou como também a toda a comunidade FQ em Portugal.



É também um orgulho saber que inspirei outros doentes FQ a partilharem as suas histórias, estamos nisto juntos!

A minha primeira batalha está ganha, mas a luta está longe de acabar.



A comunidade FQ precisa do Kaftrio para sempre e não apenas durante alguns meses, não pode nem deve ser dado exclusivamente a alguém que está a morrer!



Juntos iremos lutar até que seja aprovado pelo Infarmed e incluído no SNS.







View this post on Instagram A post shared by Constança Braddell (@cbraddell)

Costança Bradell, a jovem de 24 anos que sofre de fibrose quística, já recebeu o medicamento inovador para tratar a doença, o Kaftrio. Numa publicação feita nas redes sociais, a jovem mostra-se com uma caixa do remédio e, num texto emocionado, agradece a todos os portugueses a onda de solidariedade que tornou possível receber o comprimido que lhe vai mudar a vida, segundo afirma.