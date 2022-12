"É tempo de ajudar quem precisa": Governo garante ajuda a famílias afetadas

A Ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, fez esta quarta-feira um ponto de situação em relação aos estragos causados pelo mau tempo.



Mariana Vieira da Silva garantiu que existe neste momento "um esforço partilhado entre governos e autarquias" para resolver os danos causados pelas chuvas dos últimos dias e que "é tempo de ajudar quem precisa".





Afirmou ainda que "o governo está empenhado para com as autarquias responder a este momento" e vai "recorrer a todos os apoios nacionais e europeus que existem para este tipo de situações"."O conselho de ministros tomará todas as medidas necessárias para que apoios cheguem aos municípios", acrescentou.