"É um orgulho": Equipa feminina de Algueirão-Mem Martins alcança primeiro lugar na prova Bombeiro de Elite

Susana Martins, Cristina Martins e Joana Barros são os nomes das três bombeiras que subiram ao pódio com o primeiro lugar na 3.ª edição da prova Bombeiro de Elite, em Braga.

Depois de subirem os 566 degraus do Escadório do Bom Jesus do Monte, património Mundial da UNESCO, a equipa feminina dos Bombeiros Voluntários de Algueirão-Mem Martins, em Sintra, leva o primeiro lugar para casa.

"É um orgulho por levar o nome dos bombeiros de Algueirão-Mem Martins ao pódio. As expectativas foram superadas", diz Susana Martins que também conquistou o terceiro lugar do escalão Seniores 1.

A prova - que este ano contou com participações internacionais - consiste em subir toda a escadaria do Bom Jesus do Monte, no menor tempo possível, com o equipamento de incêndios urbanos vestido (pesa cerca de 25 quilos).

Joaquim Leonardo, comandante dos Bombeiros Voluntários de Algueirão-Mem Martins, afirmou ao CM estar muito satisfeito com os resultados. "Cheio de orgulho. Agora é continuar. Um excelente resultado fruto de um treino intensivo, muita disciplina e organização por parte de todos os que há quatro meses decidiram que iam participar. Houve um trabalho de todos", refere.

Joaquim António Magalhães Aires, do Batalhão dos Sapadores Bombeiros do Porto, conquistou o primeiro lugar com o tempo de 5 minutos e 26 segundos, batendo o recorde do ano passado.