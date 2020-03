“É uma alegria quando chegam”: Funcionários da Misericórdia do Fundão levam comida a casa

Dezenas de idosos que faziam as refeições nos centros de dia da Misericórdia do Fundão estão agora isolados em casa. Ainda assim, os funcionários da instituição não deixam que falte a comida aos utentes e, coordenados pela administração mas de forma voluntária, vão às casas dos utentes levar a comida.



"Sem ir ao centro de dia e seguindo as instruções de ficar em casa, deixamos de ter com quem falar. Este isolamento deixa-nos desanimados. É uma alegria quando chegam as meninas da Santa Casa", diz Salete Gil, de 75 anos.





"Na maioria são pessoas idosas, sozinhas, sem família por perto. Para evitar que saiam de casa, reforçámos o apoio domiciliário com cinco equipas a levar diariamente quatro refeições a cada lar", diz Jorge Gaspar, provedor da instituição.