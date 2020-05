“É uma corrida contra a morte”: Médico explica como tenta salvar doentes graves de coronavírus

Jorge Nunes, médico intensivista e coordenador da Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) do Hospital dos Lusíadas (Lisboa), explica como é que os médicos tentam salvar os doentes mais graves.- Nas UCI todas as intervenções se destinam a manter a vida dos doentes, suportando o funcionamento dos seus órgãos, ao mesmo tempo que se faz o tratamento da doença. Em muitos momentos as intervenções têm que ser rápidas e certeiras, para que o resultado não seja a morte. Por vezes é mesmo uma corrida contra a morte, sobretudo no momento em que os doentes se encontram na fase mais grave da doença e são internados na UCI.- No caso da Covid-19 a situação é a mesma, com a diferença de que não há tratamento específico. Cabe aos intensivistas manter vivos os doentes, até que o corpo consiga eliminar o vírus, utilizando todos os instrumentos como, por exemplo, os ventiladores e outros equipamentos, para ajudar os pulmões a conseguirem absorver o oxigénio ou mesmo substituindo a sua função.- A imprevisibilidade da evolução da doença na população, sobretudo do número de doentes a necessitar de uma UCI em simultâneo, levou a que os serviços de Medicina Intensiva se reorganizassem em tempo recorde, quase que duplicando a sua capacidade. Estão a ser capazes de tratar todos os doentes que necessitam de cuidados intensivos, ao contrário do que aconteceu noutros países, conseguindo até ao momento salvar todos os doentes cuja morte é evitável.

