"É uma possibilidade": Marta Temido admite celebrações do 13 de maio em Fátima

"Se essa for a opção de quem organiza as celebrações, de organizar uma celebração do 13 de Maio onde possam estar várias pessoas, desde que sejam respeitadas as regras sanitárias, isso é uma possibilidade", disse a ministra, numa entrevista à SIC, onde acrecescentou que "cada organizador de uma iniciativa tem de fazer um juízo de valor sobre aquilo que vão ser os riscos que vai correr".

Já sobre a polémica comemoração do Dia do Trabalhador, na Alameda, em Lisboa, Marta Temido defendeu que a manifestação organizada pela CGTP "estava em linha com a excecionalidade prevista no decreto presidencial" do estado de emergência. As condições foram estabelecidas pela estrutura sindical, mas foi preciso veiculação. "As autoridades de saúde competentes avaliaram a situação e impuseram regras", reforçou, dizendo que foi "uma celebração ordeira e pacífica". "Foi um número significativo de pessoas, superior ao que é um número-regra, mas enquadrado no que é a celebração de uma data", acrescentou.







A ministra da Saúde, Marta Temido, admitiu, este sábado, a possibilidade de se realizarem celebrações do 13 de maio, em Fátima, desde que sejam respeitadas as "regras sanitárias". A governante respondeu assim a quem questionava a possibilidade da cerimónia religiosa anual se poder realizar tal como aconteceu com o 1 de maio."Pode haver entidades que entendam que o que está em causa é compatível", ao contrário de outras, explicou.