Ecologistas em guerra por projeto no Barreiro

A Comissão Arbitral da associação ambientalista Quercus deu razão a uma queixa de cinco membros da direção e considerou haver "fortes indícios de ter sido praticado um favor" ao PS do Barreiro pelo presidente Paulo do Carmo.Em causa está um parecer positivo do dirigente da Quercus a um projeto de urbanização da Quinta Braamcamp, no Barreiro, junto ao Tejo, em área de Reserva Ecológica Nacional.