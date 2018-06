Edifício da antiga Triumph vendido por 4,2 milhões de euros

A fábrica foi adquirida por um fundo espanhol.

Por Lusa | 20:51

A antiga fábrica de roupa interior Triumph foi esta quinta-feira adquirida por um fundo espanhol por mais de 4,2 milhões de euros, uma verba superior ao preço mínimo pedido, informou a entidade gestora do processo.

As instalações da fábrica, situada no concelho de Loures, assim como as máquinas estavam em processo de venda, através de leilão, mas, para já, apenas foi aceite a proposta para a compra do edifício, segundo adiantou à agência Lusa fonte da leiloeira LC Premium.

Relativamente às máquinas, a mesma fonte explicou que será tomada uma decisão final no dia 26, "após análise de todas as propostas".