Edifícios degradados preocupam juízes no Porto

A falta de investimento na área da Justiça é uma evidência que prejudica o trabalho diário nos tribunais. O caso mais flagrante, no Norte, é o do tribunal de S. João Novo, no Porto, que precisa de uma intervenção urgente, já que o edifício não apresenta condições de segurança.O alerta foi feito esta segunda-feira pelo juiz-presidente do Tribunal Judicial da Comarca do Porto, José António Rodrigues da Cunha, na cerimónia de posse dos juízes da comarca."A falta de investimento é evidente, não apenas a nível de meios humanos, como ao nível de instalações", explicou, dizendo que no caso do S. João Novo não se percebem os sucessivos entraves."Existe perigo para quem lá trabalha e para quem o frequenta. O Instituto de Gestão Financeira entende adequada a instalação de contentores, já os órgãos de gestão da comarca discordam porque um tribunal não pode funcionar enquanto se realizam obras", disse, revelando que foi conseguido um edifício cedido pelas Forças Armadas para transferência dos serviços, mas que não foi aceite. "Não entendo porquê", desabafou, referindo outras obras prometidas que não saíram do papel, nomeadamente no Tribunal de Gaia.Apesar dos constrangimentos, os resultados do trabalho são satisfatórios. "Em menos de cinco anos, diminuímos quase em 50% o número de pendências que tínhamos", referiu.