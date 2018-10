Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

EDP aumenta produção em 5% até setembro impulsionada pela hídrica

Empresa registou crescimento de 25% na produção a partir de fontes renováveis.

21:38

A EDP aumentou a produção de eletricidade em 5% nos primeiros nove meses do ano, com um crescimento de 25% na produção a partir de fontes renováveis, anunciou esta quinta-feira a elétrica em comunicado ao mercado.



Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a EDP adianta que a produção subiu para 54,1 TWh, mais 5% do que no período homólogo, impulsionada sobretudo pela hídrica, que registou um acréscimo de 73% em relação aos nove meses do ano anterior, "em virtude de recursos hídricos mais elevados na Península Ibérica e no Brasil".



Em Portugal, "os recursos hídricos situaram-se 20% acima da média histórica e parte significativa desta melhoria refletiu-se no reenchimento dos reservatórios", em vez de serem usados para a produção de eletricidade, refere a empresa.



Nos primeiros nove meses do ano, a carteira de clientes da EDP na Península Ibérica continuou a crescer, "através da maior penetração das vendas de serviços, particularmente da oferta dual, que contribuiu para um crescimento de 2,4% de clientes no gás".



Já o volume de eletricidade distribuída aumentou em todos os mercados da empresa liderada por António Mexia, com destaque para Portugal, com um aumento de 3% no período em análise, impulsionado sobretudo pelo segmento residencial.



Nos últimos 12 meses, a capacidade instalada da EDP aumentou 2% para 27 GW, dos quais 74% provém de fontes de energia renovável, lê-se no comunicado, que realça que "a nova capacidade instalada adicionada nos últimos 12 meses (576 MW) é 100% renovável".