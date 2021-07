EDP Renováveis vende portefólio eólico por 530 milhões de euros à Onex

A EDP Renováveis (EDPR) anunciou hoje ao mercado a venda de um portefólio eólico de 221 megawatts (MW), localizado em Portugal, à Onex Renewables, uma operação estimada em 530 milhões de euros, ainda sujeita a ajustes.

A "EDP Renováveis, S.A. ("EDPR") assinou um Acordo de Compra e Venda com a Onex Renewables S.a.r.l. ("Onex") para a venda de uma participação de 100% num portfólio eólico com 221 MW situado em Portugal por um 'Enterprise Value' estimado de 530 milhões de euros (sujeito a ajustes até ao fecho da transação)", pode ler-se num comunicado enviado hoje pela EDPR à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A subsidiária da EDP para as energias renováveis indica que a transação "engloba cinco parques eólicos, com uma idade média de 1,4 anos a final de 2021, dos quais três se encontram em operação e dois em construção com inícios de operações esperado até final de 2021".