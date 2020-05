Eduardo Cabrita abre fronteiras e chama emigrantes a Portugal

Os milhares de emigrantes espalhados pelo Mundo poderão marcar férias de verão em Portugal porque a partir de 15 de junho vão começar a reabrir as fronteiras internas e externas, garantiu esta sexta-feira o ministro da Administração Interna.Em visita ao posto de passagem de Vilar Formoso, Eduardo Cabrita, garantiu que é "prioridade nacional" a negociação a nível europeu da circulação dos emigrantes nos meses de verão."Com preocupações de salvaguarda de distanciamento físico, utilizando regras respiratórias e de higiene e tendo em conta os resultados positivos que temos vindo a consolidar permite-nos olhar para um verão com emigrantes em Portugal", salientou Eduardo Cabrita, elogiando o trabalho da GNR e SEF no controlo das fronteiras.

